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Невероятная зима на Ниагарском водопаде - фотолента

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© AFP 2018 / Geoff Robins
Самый мощный и широкий водопад Северной Америки иногда покрывается коркой льда из-за морозов.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1c/15884239.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210128/15884849/Neveroyatnaya-zima-na-Niagarskom-vodopade-photo.html

Природа постоянно удивляет нас. Волшебные снимки замерзшего водопада - посмотрите в нашей фотоленте!

Самый мощный и широкий водопад Северной Америки иногда покрывается коркой льда из-за морозов.

Водная пыль даже оседает на деревьях и камнях.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
Ниагарский водопад, Ниагарский водопад, водопад, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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