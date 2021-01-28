Невероятная зима на Ниагарском водопаде - фотолента

Самый мощный и широкий водопад Северной Америки иногда покрывается коркой льда из-за морозов.
Водная пыль даже оседает на деревьях и камнях.
Смотрите нашу фотоленту!
Природа постоянно удивляет нас. Волшебные снимки замерзшего водопада - посмотрите в нашей фотоленте!
Самый мощный и широкий водопад Северной Америки иногда покрывается коркой льда из-за морозов.
Водная пыль даже оседает на деревьях и камнях.
Смотрите нашу фотоленту!
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