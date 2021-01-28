Невероятная зима на Ниагарском водопаде - фотолента

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Как легально поехать на работу в Россию — советы узбекистанцам Из Самаркандской области до конца 2021 года организованным порядком на работу за рубеж отправятся 11,5 тыс человек. Большинство из них — в Россию. 138

Рубль и тенге вытесняют доллар в торговле ЕАЭС — выгодно ли это Центральной Азии? Уровень долларизации во внутренней торговле ЕАЭС снизился с 24% до 19%. Зачем нужна такая политика, что ожидает армянский драм и белорусский рубль, почему растет доля тенге в торговле внутри ЕАЭС и какую выгоду могут извлечь страны ЦА — читайте в обзоре Sputnik. 99