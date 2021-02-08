Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента

В Пакистане в месте под названием Лахор прошел модный показ коллекции Ayesha and Usman Ali на Hum Bridal Couture Week.
Новая коллекция была с особой тематикой - свадьба.
Смотрите нашу фотоленту!
Вышивка, стразы и красный цвет. Самые модные свадебные платья в Пакистане - смотрите в нашей фотоленте!
В Пакистане в месте под названием Лахор прошел модный показ коллекции Ayesha and Usman Ali на Hum Bridal Couture Week.
Новая коллекция была с особой тематикой - свадьба.
Смотрите нашу фотоленту!
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