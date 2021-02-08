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Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента

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© AFP 2018 / Arif Ali
В Пакистане в месте под названием Лахор прошел модный показ коллекции Ayesha and Usman Ali на Hum Bridal Couture Week.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210208/15956605/Nevesti-iz-Pakistana-svadebniy-modniy-pokaz-photo.html

Вышивка, стразы и красный цвет. Самые модные свадебные платья в Пакистане - смотрите в нашей фотоленте!

В Пакистане в месте под названием Лахор прошел модный показ коллекции Ayesha and Usman Ali на Hum Bridal Couture Week.

Новая коллекция была с особой тематикой - свадьба.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
Пакистан, Пакистан, мода, мода, фотосессия, фотосъемка, фотография, фотолента, фотограф, фото



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