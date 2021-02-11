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Тибет без COVID-19: как живут местные жители во время пандемии

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  • Есть в мире районы, которые коронавирус практически не затронул
  • Один из таких районов располагается в Китае - это Тибетский автономный район
  • Первый и по сей день единственный случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в Тибете 29 января 2020 года
  • Этот человек приехал в тибетскую Лхасу из городского округа Суйчжоу, провинция Хубей
  • Именно в Хубее располагается город Ухань, где была зафиксирована первая вспышка SARS-CoV-2. 12 февраля выздоровевшего пациента выписали
  • Больше больных коронавирусом за весь год выявлено не было, а это означает, что число активных случаев равняется нулю
  • Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
  • Жизнь тибетцев в этот сложный для всего мира год практически не отличается от прежней
  • Ну разве что маски нужно было носить в местах большого скопления людей
  • Что же защищает тибетцев от смертельной инфекции до сих пор остается загадкой
  • Возможно, это горы и потрясающая по красоте природа
  • А может быть и их традиционный уклад жизни
  • Тибетские монахи в городе Лхаса
  • Местные жители города Лхаса в Тибете
  • Женщина с ребенком на одной из улиц города Лхаса в Тибете
© Sputnik / Zhanna Manukyan
Есть в мире районы, которые коронавирус практически не затронул.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210211/15980623.html

Одни считают, что именно горы защищают тибетцев от смертоносной инфекции, другие уверены: воздух, третьи полагают, что спасением стал традиционный уклад жизни.

Тибетский автономный район в Китае расположен высоко в горах, и во многом именно география сыграла особую роль в жизни местных жителей в период пандемии: за все время здесь был зарегистрирован всего один случай инфицирования коронавирусом.

Заболевший прибыл в Тибет из городского округа Суйчжоу провинции Хубей, откуда, как считается, и пошло распространение вируса нового типа.

Жизнь тибетцев в этот период практически не отличалась от обычной. Только медицинские маски пришлось носить в людных местах. Так что же защищает жителей от смертоносной инфекции? Одни считают – горы, другие уверены – воздух, третьи полагают, что спасением стал традиционный уклад жизни тибетцев.

О том, как живет Тибет во время пандемии, – в фотоленте >>




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