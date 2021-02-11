Тибет без COVID-19: как живут местные жители во время пандемии

Одни считают, что именно горы защищают тибетцев от смертоносной инфекции, другие уверены: воздух, третьи полагают, что спасением стал традиционный уклад жизни.

Тибетский автономный район в Китае расположен высоко в горах, и во многом именно география сыграла особую роль в жизни местных жителей в период пандемии: за все время здесь был зарегистрирован всего один случай инфицирования коронавирусом.

Заболевший прибыл в Тибет из городского округа Суйчжоу провинции Хубей, откуда, как считается, и пошло распространение вируса нового типа.

Жизнь тибетцев в этот период практически не отличалась от обычной. Только медицинские маски пришлось носить в людных местах. Так что же защищает жителей от смертоносной инфекции? Одни считают – горы, другие уверены – воздух, третьи полагают, что спасением стал традиционный уклад жизни тибетцев.

О том, как живет Тибет во время пандемии, – в фотоленте >>