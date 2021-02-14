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Влюбленные под небом Узбекистана: архивные фотографии счастливых пар

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  • Мужчина и женщина в парке имени Тельмана в Ташкенте, 1978 год.
  • Роза и Бахтияр Аллабергеновы прогуливаются по улицам Ургенча, март 1983 года.
  • Верующие молодожены после свадебной молитвы в Золотой мечети, сентябрь 1986 года.
  • Молодая семья на улице Ферганы, 1970 год.
  • Молодая семья на прогулке в Ташкенте, май 1974 года.
  • Свидание. Ташкент, 1970-е годы.
  • Молодожены у входа в Ташкентский филиал Центрального музея В. И. Ленина, 1980 год.
  • Пара около фонтанов в Ташкенте, август 1984 года.
  • Молодожены после свадебной молитвы. Ташкент, июнь 1986 года.
  • Ташкентская семья во время прогулки в центре города, 1994 год.
  • Молодые строители из Москвы во время возведения нового жилого района в Ташкенте после сильнейшего землетрясения 1966 года.
  • Работник Главташкентстроя Насыр Мансуров и работница Ташкентского ювелирного завода Мавлюда Мансурова принимают поздравления после бракосочетания, 1978 год.
© Sputnik / Александр Гращенков
Мужчина и женщина в парке имени Тельмана в Ташкенте, 1978 год.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210214/15966901/Vlyublennye-pod-nebom-Uzbekistana-arkhivnye-fotografii-schastlivykh-par.html

Ко Дню святого Валентина мы собрали снимки разных лет, на которых запечатлены романтичные свидания, трогательные свадьбы и веселые семейные прогулки.

Отмечаемый 14 февраля День всех влюбленных — праздник католического происхождения, но он легко прижился во множестве стран мира. Конечно, у каждой пары есть свои особенные даты, но почему бы не выделить в календаре и нынешнее воскресенье?

Можно, к примеру, почитать стихи Юлии Друниной или Эдуарда Асадова, посмотреть несколько романтичных фильмов, устроить пикник (даже зимний — в лесу, почему нет?), сходить, наконец, в кино... Порадуйте тех, кто рядом, и, конечно, — самих себя.

А начать можно с просмотра нашей фотоленты.

Теги:
Ургенч, Фергана, Ташкент, Узбекистан, День святого Валентина, семья, отношения, любовь, фотолента



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Роза и Бахтияр Аллабергеновы прогуливаются по улицам Ургенча, март 1983 года.
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