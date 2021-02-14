Влюбленные под небом Узбекистана: архивные фотографии счастливых пар

Ко Дню святого Валентина мы собрали снимки разных лет, на которых запечатлены романтичные свидания, трогательные свадьбы и веселые семейные прогулки.

Отмечаемый 14 февраля День всех влюбленных — праздник католического происхождения, но он легко прижился во множестве стран мира. Конечно, у каждой пары есть свои особенные даты, но почему бы не выделить в календаре и нынешнее воскресенье?

Можно, к примеру, почитать стихи Юлии Друниной или Эдуарда Асадова, посмотреть несколько романтичных фильмов, устроить пикник (даже зимний — в лесу, почему нет?), сходить, наконец, в кино... Порадуйте тех, кто рядом, и, конечно, — самих себя.

А начать можно с просмотра нашей фотоленты.