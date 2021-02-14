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Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Японский сад — излюбленное место влюбленных и молодоженов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210214/15997894/Territoriya-lyubvi-lokatsii-v-Tashkente-gde-vsegda-zhdut-vlyublennykh.html

В день рождения Бобура и День всех влюбленных столичные парки и скверы по-особому наполнились энергетикой влюбленности.

Жители Ташкента влюблены. В яркий городской пейзаж, в весеннее солнце, которое согревает даже несмотря на каледарный февраль, в атмосферу, где хочется творить.

В день рождения Бобура и День всех влюбленных столичные парки и скверы наполнились особой энергетикой влюбленности. Кажется, что ею здесь пронизано все: от распускающихся бутонов до плавно плывущих облаков, которые словно наблюдают вечную картину любви.

Вариантов - как провести этот день в городе - хоть отбавляй: можно устроить фотосессию или заказать портрет любимой/любимого у художника, а можно просто посидеть на лавочке в тихом парке.

Теги:
парк, день влюбленных, Ташкент



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