Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных

В день рождения Бобура и День всех влюбленных столичные парки и скверы по-особому наполнились энергетикой влюбленности.

Жители Ташкента влюблены. В яркий городской пейзаж, в весеннее солнце, которое согревает даже несмотря на каледарный февраль, в атмосферу, где хочется творить.

В день рождения Бобура и День всех влюбленных столичные парки и скверы наполнились особой энергетикой влюбленности. Кажется, что ею здесь пронизано все: от распускающихся бутонов до плавно плывущих облаков, которые словно наблюдают вечную картину любви.

Вариантов - как провести этот день в городе - хоть отбавляй: можно устроить фотосессию или заказать портрет любимой/любимого у художника, а можно просто посидеть на лавочке в тихом парке.