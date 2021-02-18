Прощай, легенда СССР: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков — фото

Сегодня не стало, пожалуй, одного из самых легендарных советских актеров — Андрея Мягкова. Артист скончался в возрасте 82 лет.

Да, уходит целая эпоха, но предлагаем вспомнить все то хорошее, что артист привнес в этот мир: фильмы с его участием полюбились абсолютно каждому.

Это и "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1976), и "Служебный роман" (1977), и "Гараж" (1979), и "Жестокий романс" (1984).

Известными также стали такие кинокартины, как "Братья Карамазовы" (1968), "Майор Вихрь" (1967), "Дни Турбиных" (1976).

Мягков запомнился зрителям как невероятно чуткий и добрый романтик.

Образ Жени Лукашина из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" до сих пор волнует женские умы и сердца.

В некоторых фильмах Мягков представал, наоборот, очень ранимым и, может, даже немного коварным.

Артист был способен передать едва уловимые эмоции одним только взглядом или движением руки. Ему невозможно было не поверить.

В некоторых фильмах, к примеру, в "Служебном романе", Мягков не просто сыграл, но и исполнил главную композицию фильма вместе со своей коллегой по кадру Алисой Фрейндлих.

Все самые запоминающие образы Мягкова смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Прощание с легендарным советским актером пройдет в МХТ им. Чехова 20 или 21 февраля.

Точная дата будет известна позднее.