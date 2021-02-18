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Прощай, легенда СССР: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков — фото

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  • На съемках фильма Ирония судьбы (режиссер Эльдар Рязанов). В роли Надежды Шевелевой — польская актриса Барбара Брыльска, в роли врача Евгения Лукашина — Андрей Мягков.
  • Алиса Фрейндлих (слева) в роли Людмилы Прокофьевны и Андрей Мягков (справа) в роли Новосельцева на съемках фильма Служебный роман режиссера Эльдара Рязанова.
  • Лариса Гузеева (слева) в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева в фильме Эльдара Рязанова Жестокий романс.
  • Кадр из фильма Братья Карамазовы (1968 год). В роли Грушеньки — Лионелла Пырьева (Скирда), Алеша Карамазов — артист Андрей Мягков.
  • Народный артист РСФСР Андрей Мягков
© Sputnik / В. Алисов
На съемках фильма "Ирония судьбы" (режиссер Эльдар Рязанов). В роли Надежды Шевелевой — польская актриса Барбара Брыльска, в роли врача Евгения Лукашина — Андрей Мягков.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210218/16029512/Ukhodyat-legendy-SSSR-Novoseltsev-Lukashin-i-drugie-yarkie-roli-Andreya-Myagkova.html

Сегодня не стало, пожалуй, одного из самых легендарных советских актеров — Андрея Мягкова. Артист скончался в возрасте 82 лет.

Да, уходит целая эпоха, но предлагаем вспомнить все то хорошее, что артист привнес в этот мир: фильмы с его участием полюбились абсолютно каждому.

Это и "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1976), и "Служебный роман" (1977), и "Гараж" (1979), и "Жестокий романс" (1984).

Известными также стали такие кинокартины, как "Братья Карамазовы" (1968), "Майор Вихрь" (1967), "Дни Турбиных" (1976).

Мягков запомнился зрителям как невероятно чуткий и добрый романтик.

Образ Жени Лукашина из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" до сих пор волнует женские умы и сердца.

В некоторых фильмах Мягков представал, наоборот, очень ранимым и, может, даже немного коварным.

Артист был способен передать едва уловимые эмоции одним только взглядом или движением руки. Ему невозможно было не поверить.

В некоторых фильмах, к примеру, в "Служебном романе", Мягков не просто сыграл, но и исполнил главную композицию фильма вместе со своей коллегой по кадру Алисой Фрейндлих.

Все самые запоминающие образы Мягкова смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Прощание с легендарным советским актером пройдет в МХТ им. Чехова 20 или 21 февраля.

Точная дата будет известна позднее.

Теги:
кинематограф, Кино, актер, СССР



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