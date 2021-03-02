Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки

Без сомнения, Горбачёв является одной из самых противоречивых политических фигур прошлого века.
Именно его часто обвиняют в неверно продуманной стратегии, которая привела к распаду СССР. Другие же утверждают, что Горбачёв пытался спасти страну до последнего, "вдыхая" в нее новую жизнь.
"Перестройка", "гласность", "новое мышление", "общечеловеческие ценности", вывод советских войск из Афганистана, экономические реформы, отмена 6‑й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС, Нобелевская премия мира (1990 год) — все это неразрывно связано с Горбачёвым.
Примечательно, что сам политик отрицал свою причастность к развалу страны. Он утверждал, что это — "заслуга" организаторов августовского путча 1991 года и тех, кто после этого путча "использовал ослабленную позицию президента СССР".
Более полную биографию Горбачёва изучите в нашей фотоленте!