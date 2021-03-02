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Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки

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© Sputnik / Ю.Петшаковский
Михаил Сергеевич Горбачёв родился в Ставропольском крае в крестьянской семье и уже в десятом классе стал кандидатом в члены КПСС. После окончания юрфака МГУ посвятил свою жизнь партийно-государственной работе. 47-летний Михаил Горбачёв был самым молодым партфункционером, кандидатуру которого Брежнев одобрил в качестве Секретаря ЦК КПСС. В 1980 году Горбачёв вошел в Политбюро ЦК КПСС.
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Sputnik Узбекистан
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Сегодня, 2 марта, Михаил Горбачёв отмечает юбилей: последнему генсеку ЦК КПСС и единственному президенту СССР исполнилось 90 лет. Таким образом, он установил рекорд как самый долгоживущий из всех советских лидеров.

Без сомнения, Горбачёв является одной из самых противоречивых политических фигур прошлого века.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Горбачев рассказал, кто виноват в распаде СССР

Именно его часто обвиняют в неверно продуманной стратегии, которая привела к распаду СССР. Другие же утверждают, что Горбачёв пытался спасти страну до последнего, "вдыхая" в нее новую жизнь.

"Перестройка", "гласность", "новое мышление", "общечеловеческие ценности", вывод советских войск из Афганистана, экономические реформы, отмена 6‑й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС, Нобелевская премия мира (1990 год) — все это неразрывно связано с Горбачёвым.

Примечательно, что сам политик отрицал свою причастность к развалу страны. Он утверждал, что это — "заслуга" организаторов августовского путча 1991 года и тех, кто после этого путча "использовал ослабленную позицию президента СССР". 

Более полную биографию Горбачёва изучите в нашей фотоленте!

Теги:
биография, история, президент, СССР, Михаил Горбачев



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