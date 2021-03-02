Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки

Сегодня, 2 марта, Михаил Горбачёв отмечает юбилей: последнему генсеку ЦК КПСС и единственному президенту СССР исполнилось 90 лет. Таким образом, он установил рекорд как самый долгоживущий из всех советских лидеров.

Без сомнения, Горбачёв является одной из самых противоречивых политических фигур прошлого века.

Именно его часто обвиняют в неверно продуманной стратегии, которая привела к распаду СССР. Другие же утверждают, что Горбачёв пытался спасти страну до последнего, "вдыхая" в нее новую жизнь.

"Перестройка", "гласность", "новое мышление", "общечеловеческие ценности", вывод советских войск из Афганистана, экономические реформы, отмена 6‑й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС, Нобелевская премия мира (1990 год) — все это неразрывно связано с Горбачёвым.

Примечательно, что сам политик отрицал свою причастность к развалу страны. Он утверждал, что это — "заслуга" организаторов августовского путча 1991 года и тех, кто после этого путча "использовал ослабленную позицию президента СССР".

Более полную биографию Горбачёва изучите в нашей фотоленте!