У министра обороны Узбекистана – новый заместитель

Замминистра обороны Узбекистана по вооружению стал заместитель командующего по вооружению Ташкентского военного округа полковник Ойбек Исмоилов.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым сменился заместитель министра обороны по вооружению.

Заместитель министра обороны по вооружению полковник Шухрат Халмухамедов освобожден от занимаемой должности в связи с назначением его заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Этим же указом заместитель командующего по вооружению Ташкентского военного округа полковник Ойбек Исмоилов назначен заместителем министра обороны Узбекистана по вооружению.

Ранее президент своим указом назначил Рашида Рахматова, который занимал должность прокурора Каракалпакстана, заместителем генерального прокурора Узбекистана.

Вместо Рахматова прокурором региона стал Хидир Каримов. Ранее он работал прокурором Навоийской области.