В руководстве ЦБ Узбекистана произошли серьезные изменения

Ориф Бутаев сменил на посту заместителя председателя ЦБ Шерзода Хаджизадаева, который ранее был назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. У председателя Центрального банка Узбекистана – новый заместитель. Соответствующий указ о назначении подписал президент республики 6 ноября.

Так, заместителем председателя Центрального банка стал Ориф Бутаев, сообщает UzNews.uz.

На этом посту он сменил Шерзода Хаджизадаева, который в октябре текущего года стал первым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства.

Согласно данным, до назначения Ориф Бутаев работал директором департамента по ведению государственного реестра кредитной информации.