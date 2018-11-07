Железняк о выборах в Конгресс США: в стране глубокий политический кризис

По итогам промежуточных выборов в парламент США республиканцы сохранили большинство в сенате, но потеряли лидирующие позиции в палате представителей.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Промежуточные выборы в Конгресс США показали, что в стране сохраняется глубокий политический кризис, а американское общество не консолидировано. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в Конгресс США. На данный момент известно, что республиканцы сохранили большинство в сенате, но потеряли большинство в палате представителей.

"Выборы в сенат и палату представителей показали сохранение глубокого политического кризиса в США и отсутствие консолидации американского общества. Самая дорогая и грязная избирательная кампания не позволила ни одной из сторон одержать убедительную победу, а это значит, что политическая война внутри США не только продолжится, но и усилится, со всеми вытекающими последствиями для американского общества и международной политики", — приводят слова депутата РИА Новости.

Он отметил, что при подобном соотношении голосов президенту США будет сложно реализовать предвыборные обещания. Решение большинства внутренних и внешних вопросов будет контролироваться демократами, считает политик. Возможно, Дональд Трамп до конца президентского срока будет находиться под давлением политических оппонентов и "республиканских ястребов".

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что, очевидно, демократы будут пытаться обвинять Трампа в лояльности к России, к президенту РФ Владимиру Путину.

© Sputnik / Сергей Гунеев В мире больше доверяют Путину, чем Трампу – результаты опроса

"Я думаю, что это вынудит Трампа каким-то образом защищаться и принимать еще более жесткие меры для того, чтобы показать своим оппонентам, что это не так. Я думаю, что победа демократов усугубит и без того сложные отношения между Россией и США", — сказал Алексей Чепа РИА Новости

При этом он отметил: практически состоявшиеся выборы дали старт предстоящей президентской гонке. На это будет направлена вся внутренняя политика.

Старший научный сотрудник Центра анализа международных процессов МГИМО МИД России, эксперт РСМД Максим Сучков считает, что политическая система в США будет еще более дисфункциональной.

"Демократы получили достаточно голосов, чтобы сформировать большинство, республиканцы тем не менее сохранили за собой сенат, это не позволит демократам полностью реализовать ту повестку, в том числе по импичменту, о которой они грезили. Но это достаточно для того, чтобы продолжать саботировать и заниматься обструкцией инициатив администрации. Демократы будут стремиться занять ключевые комитеты в той части, которая касается России, внешней политики, Комитета по вооруженным силам по разведке и по международным делам", — сказал Сучков.

Эксперт убежден, что сейчас демократы откроют новую волну так называемого "российского вмешательства".