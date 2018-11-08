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Опальный вице-премьер Узбекистана получил новую должность

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (257)
118404

Зоир Мирзаев возглавил один из районов Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Бывший вице-премьер Узбекистана Зоир Мирзаев получил должность хокима Шараф-Рашидовского района Джизакской области. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в администрации области.

Кресло руководителя
© Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Мирзиёев уволил ответственного за переработку сельхозпродукции

Мирзаев сменил на этой должности Сайфиддина Исмаилова, который возглавлял район с декабря 2016 года.

Напомним, в конце октября Зоир Мирзаев был уволен с поста вице-премьера и руководителя правительственного комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Причиной послужили "серьезные недостатки в процессе посева и орошения зерна".

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Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан поручено провести проверку нарушений, допущенных во время сельскохозяйственных работ.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (257)



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    Тушите свет

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  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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