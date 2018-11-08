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Председатель СФ Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым

Матвиенко согласилась приехать в Узбекистан и назвала сроки визита

© Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Политика
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Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев во время встречи в Москве пригласил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко посетить республику.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллы Юлдашева, сообщает пресс-служба СФ.

"Валентина Матвиенко собирается посетить Ташкент с официальным визитом в следующем году. Сроки и детали начнут прорабатывать по дипломатическим каналам уже в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Юлдашев пригласил главу российского Совета Федерации посетить Узбекистан во время встречи в Москве. 

"Позвольте пригласить вас посетить Узбекистан с официальным визитом в любое удобное для вас время", — сказал Юлдашев, обращаясь к Матвиенко.

Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев
© Совет Республики Национального собрания республики Беларусь
От соглашения к приглашению: подробности визита Нигматиллы Юлдашева в Москву
В Москве Совет Федерации и Сенат парламента Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве, Юлдашев и Матвиенко поставили подписи под документом. 

Матвиенко отметила, что Узбекистан является важным стратегическим партнером России, динамика отношений двух стран за последние два года резко возросла, обрела новое качество. По словам спикера, основной задачей парламентариев является участие в реализации проектов двустороннего сотрудничества, которые ранее подписали лидеры России и Узбекистана.




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    "Тюремный джихад"

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