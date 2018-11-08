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Реализовать на троих: Узбекистан, Пакистан и Афганистан ждут общие проекты

CC0 / pixabay
Политика
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Идею создания трехсторонней комиссии Узбекистан - Афганистан - Пакистан уже поддержал премьер Пакистана. Ее создание будет способствовать улучшению отношений между Афганистаном и Пакистаном.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Комиссия с участием Пакистана, Афганистана и Узбекистана может быть создана для поддержки экономических и инфраструктурных проектов в регионе. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, сообщает РИА Новости.

Спецпредставитель президента Узбекистана в Афганистане Исматулла Иргашев
Международный пресс-клуб
Иргашев о том, как процессы в ЦА влияют на афганскую оппозицию
На конференции в Брюсселе Иргашев отметил, что узбекская делегация говорила о проектах с новым пакистанским руководством.

"Премьер-министр Пакистана поддержал идею создания трехсторонней комиссии, Узбекистан - Афганистан - Пакистан по торгово-экономическому и инфраструктурным проектам", - отметил он.

Ее создание будет способствовать улучшению отношений между Афганистаном и Пакистаном, продвижению тех проектов, которые создадут тысячи рабочих мест и покажут простым афганцам, что любой мир лучше войны, пояснил Иргашев.

 




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    "Тюремный джихад"

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