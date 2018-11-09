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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Высокие чины в Сурхандарьинской области были уволены после визита Арипова

Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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108811

Указывается, что замхокима области по вопросам сельского и водного хозяйства Улугбек Ахунов и прокурор Уктам Саидов будут переведены на другую работу.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и руководитель администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов совершили инспекционную поездку в Сурхандарьинскую область.

Как сообщает пресс-служба администрации области, премьер провел видеоселекторное совещание, на котором были рассмотрены организационные вопросы, а также заслушаны отчеты ряда руководителей Сурхандарьинской области.

По итогам совещания с должности были сняты заместитель хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства Улугбек Ахунов и прокурор Сурхандарьинской области Уктам Саидов.

Указывается, что эти госслужащие будут переведены на другую работу.

Новым прокурором Сурхандарьинской области назначен бывший хоким Денауского района Улугбек Косимов.

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Заместителем хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства стал бывший руководитель областного управления сельского хозяйства Рахматулла Гаппаров.




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