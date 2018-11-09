По Афганистану надо учиться договариваться: эксперт о переговорах в Москве

Делегация политического офиса движения "Талибан" впервые прибыла в Москву для переговоров. Наконец в России собрались все "реальные игроки", способные изменить ситуацию в регионе, отметил политолог Владимир Евсеев.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik, Мария Шелудякова. Проведение переговоров с участием движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) легитимирует радикальную вооруженную оппозицию, однако при ухудшении ситуации в Афганистане такое признание необходимо, заявил заместитель директора Института СНГ Владимир Евсеев.

Сейчас стороны делают упор на силовое решение проблемы, но важно учиться договариваться, отметил политолог. Кабул надеется, что результатом встречи по Афганистану в Москве станет прямой диалог между афганскими властями и радикальным движением "Талибан".

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"Россия идет на частичную легитимацию движения "Талибан", чтобы боевики, в свою очередь, признали афганское правительство. Процесс легитимации должен быть обоюдным. Боевики говорят про афганские власти: "Мы не будем разговаривать с американскими марионетками". Но все понимают, что переговоры необходимы", – отметил Владимир Евсеев.

Однако нет уверенности, что в случае заключения договоренностей с талибами эти решения будут реализованы на практике.

"К сожалению, движение "Талибан" слишком раздроблено. Возможно, те талибы, которые участвуют в переговорах, не полностью контролируют ситуацию. Вероятны и вливания внешних финансовых средств, что повлияет на выполнение договоренностей", – подчеркнул эксперт.

Участники переговорного процесса давно говорили о необходимости установления отношений с участниками движения "Талибан", и всегда это вызывало достаточно острую реакцию на Западе.

На этом фоне Россия и США обменивались обвинения: американцы бездоказательно утверждали, что Россия поставляет оружие и горючее движению "Талибан", а РФ приводила факты необъяснимой активности на контролируемой радикалами территории – высадки боевиков и поставки грузов, о которых было известно американцам.

Владимир Евсеев подчеркнул принципиальную разницу в позициях США и России в Афганистане: тогда как для России негативное развитие ситуации на южных границах представляет непосредственную угрозу, США могут использовать конфликт в своих интересах. Установление мира в регионе не является целью американцев, отметил эксперт.