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Больше пасты: товарооборот Узбекистана и Италии вырос на 20%

© Sputnik / Александр Кряжев
Политика
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Объем взаимной торговли между странами за 9 месяцев 2018 года превысил 206 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Италией в январе-сентябре этого года вырос почти на 20% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает МИД Узбекистана.

В этом году объем взаимной торговли между странами превысил 206 миллионов долларов, такие цифры озвучили на встрече министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с делегацией Италии во главе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления узбекско-итальянского диалога, а также взаимодействия в формате "Узбекистан – Европейский союз".

Актуализировать совместную повестку дня позволит очередное заседание межправительственной рабочей группы по вопросам торговли, экономического и промышленного сотрудничества и экспортных кредитов, которое запланировано на начало 2019 года.




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