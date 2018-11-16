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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Нукус

Мирзиёев: организуем в каждом регионе президентские школы, первую - в Нукусе

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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На встрече в Нукусе глава государства рассказал о приоритетных задачах по выведению страны на новый уровень и подготовке высококвалифицированных кадров.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана во время встречи в Нукусе 16 ноября предложил организовать в каждом регионе президентские школы, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Первое такое учебное заведение он предложил открыть в городе Нукусе Республики Каракалпакстан и дал поручения ответственным лицам.

Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу в Нукусе
Пресс-служба президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев провел встречу в Нукусе

"Мы поставили перед собой приоритетную задачу вывести нашу страну на новый уровень развития, для чего нам необходимы кадры нового поколения. С целью воспитания таких кадров мы планируем организовать в каждом регионе нашей страны по одной школе нового типа - президентские школы", - заявил Шавкат Мирзиёев.

В следующем году в Каракалпакстане построят семь школ на 2,4 тысячи мест, продолжается работа в системах дошкольного образования и здравоохранения.

Президент находится с рабочей поездкой в Нукусе, с Каракалпакстана он начал очередную серию визитов по стране. Накануне глава государства также оценил отремонтированный аэропорт в Нукусе.

Теги:
Школа, президент, Шавкат Мирзиёев



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