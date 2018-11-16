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Шавкат Мирзиёев 16 ноября посетил Нукусский гарнизон Северо-западного военного округа

Опера для президента: военные удивили Мирзиёева разносторонними талантами

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (38)
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В Нукусском гарнизоне президент понаблюдал за занятиями по различным направлениям военного дела.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев посетил Нукусский гарнизон Северо-западного военного округа и ознакомился с условиями, созданными для военнослужащих, сообщает пресс-служба.

Президент понаблюдал за занятиями по различным направлениям военного дела, побеседовал с молодежью. Курсант Жамшид Химматов сыграл главе государства на фортепиано отрывок из оперы.

"Мы создаем все условия, чтобы военнослужащие были гармонично развитыми и физически, и интеллектуально. Поэтому вы должны проводить время с пользой, читать книги, получать глубокие знания, тщательно овладевать информационными технологиями и иностранными языками, подавать пример молодежи. Ведь молодежь - наша опора и надежда", - сказал Мирзиёев.

Территорию Нукусского гарнизона недавно реконструировали. Ремонт прошел в казарменном и учебном корпусах воинской части, детском саду, школе и домах в военном городке. Построены футбольная, теннисная, волейбольная площадки.

Шавкат Мирзиёев 16 ноября посетил Нукусский гарнизон Северо-западного военного округа
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев 16 ноября посетил Нукусский гарнизон Северо-западного военного округа

В учебном корпусе запустили курсы по компьютерной грамотности, основам предпринимательства, иностранным языкам, математике и физике для военнослужащих-срочников. Еще в одном корпусе проходит теоретическая подготовка по стрельбе, артиллерии, противовоздушной обороне, связи, военной тактике.

Шавкат Мирзиёев 16 ноября посетил Нукусский гарнизон Северо-западного военного округа
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев 16 ноября посетил Нукусский гарнизон Северо-западного военного округа

В распоряжении военнослужащих имеется оснащенная современными информационными средствами библиотека с богатым книжным фондом. 

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (38)



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