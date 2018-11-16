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Шавкат Мирзиёев посетил семейную поликлинику и детский сад в махалле Кумбуз овул города Нукуса

Мирзиёев посоветовал врачам знать каждого пациента в лицо

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (38)
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Президент Узбекистана в Нукусе посетил семейную поликлинику, которая обслуживает более 46 тысяч жителей 8 махаллей города.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Как работают семейные поликлиники и детские сады, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проверил во время визита махаллю "Кумбуз овул" в Нукусе, сообщает пресс-служба.

Поликлиника и детсад расположены на первых этажах многоквартирных домов, что очень удобно для жителей. Шаговая доступность учреждений экономит и время, и средства.

Шавкат Мирзиёев посетил семейную поликлинику и детский сад в махалле Кумбуз овул города Нукуса
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев посетил семейную поликлинику и детский сад в махалле "Кумбуз овул" города Нукуса

В махалле "Кумбуз овул" возведены 10 пятиэтажных доступных домов. Дошкольное образовательное учреждение "Навше" обеспечено развивающим инвентарем, игрушками, методическими пособиями. Организованы кружки английского, русского, языков, шахмат и шашек.

Семейная поликлиника обслуживает более 46 тысяч жителей 8 махаллей города. В учреждении, рассчитанном на прием 250 человек в день, установлено необходимое оборудование. Налажена система электронной записи на прием врача. Люди могут записаться к врачу не выходя из дома и прийти на прием в назначенное время. В поликлинике действует социальная аптека.

Шавкат Мирзиёев посетил семейную поликлинику и детский сад в махалле Кумбуз овул города Нукуса
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев посетил семейную поликлинику и детский сад в махалле "Кумбуз овул" города Нукуса

Беседуя с врачами, президент отметил, что наряду с качественным обслуживанием жителей необходимо охватить население патронажем, знать настроение каждого жителя.

Президент поручил перевести больничные листы в электронную форму. Ему также презентовали проект городка из многоквартирных домов Nukus city, строящегося на улице Абдамбетова.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (38)



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