Узбекистан и США обсудили укрепление связей

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с делегацией Конгресса США. На мероприятии в Ташкенте стороны обсудили динамику двусторонних отношений, сообщает пресс-служба МИД республики.
Кокус — это собрание партийных функционеров. Первый за всю историю узбекско-американских отношений "Кокус по Узбекистану" был зарегистрирован в палате представителей в августе этого года. Заседания планируется проводить два раза в год, первая встреча состоится в начале января 2019 года.
"На встрече рассмотрены перспективы укрепления и расширения связей между узбекскими и американскими парламентариями, законодательного закрепления позитивных тенденций в динамично развивающемся сотрудничестве между Узбекистаном и США", – добавили в МИД Узбекистана.
Напомним, что с 15 по 17 мая президент республики Шавкат Мирзиёев находился в США с официальным визитом. Глава государства встретился, в частности, с президентом Дональдом Трампом. Лидеры двух стран подписали совместное заявление, меморандумы в области культуры и образования, обсудили ключевые темы.