Узбекистан и США обсудили укрепление связей

В состав делегации США вошли представители как Республиканской, так и Демократической партий.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с делегацией Конгресса США. На мероприятии в Ташкенте стороны обсудили динамику двусторонних отношений, сообщает пресс-служба МИД республики.

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Делегацию США возглавили сопредседатели "Кокуса по Узбекистану" Висенте Гонсализ и Трент Келли. Узбекистан посетили представители Республиканской, Демократической партий и члены ключевых комитетов палаты представителей.

Кокус — это собрание партийных функционеров. Первый за всю историю узбекско-американских отношений "Кокус по Узбекистану" был зарегистрирован в палате представителей в августе этого года. Заседания планируется проводить два раза в год, первая встреча состоится в начале января 2019 года.

"На встрече рассмотрены перспективы укрепления и расширения связей между узбекскими и американскими парламентариями, законодательного закрепления позитивных тенденций в динамично развивающемся сотрудничестве между Узбекистаном и США", – добавили в МИД Узбекистана.

Напомним, что с 15 по 17 мая президент республики Шавкат Мирзиёев находился в США с официальным визитом. Глава государства встретился, в частности, с президентом Дональдом Трампом. Лидеры двух стран подписали совместное заявление, меморандумы в области культуры и образования, обсудили ключевые темы.