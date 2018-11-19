20:01 19 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Флаг Узбекистана

Узбекистан подарил Афганистану 25 автобусов для перевозки студентов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0

Посол Узбекистана Ядгархожа Шадманов передал автобусы от имени президента республики Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Кабуле состоялась церемония передачи 25 автобусов, произведенных в Узбекистане, министерству высшего образования Афганистана. Об этом сообщает МИД республики. Официальные представители министерств и ведомств отметили, что отношения между странами заметно активизировались благодаря политике, которую проводит Шавкат Мирзиёев.

"Заслуживают высокой оценки усилия Узбекистана, направленные на установление мира и стабильности в Афганистане посредством активизации торгово-экономического взаимодействия, содействия стране в реализации крупных инфраструктурных проектов и вовлечения Афганистана в региональные экономические интеграционные процессы", — сказал министр транспорта Мухаммад Хамид Тахмаси.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Консультации по Афганистану в московском формате продолжатся
Министр высшего образования Афганистана Наджибулла Ходжа Омари выразил признательность Шавкату Мирзиёеву. Он отметил, что передача автобусов — яркий пример братского отношения Узбекистана к афганскому народу. Заместитель министра финансов Абдулла Ракиби считает, что сотрудничество между странами имеет значительные перспективы, несмотря на продолжающуюся в Афганистане войну.

В стране идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан". Также определенное влияние имеет запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории государства проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

По теме

Реализовать на троих: Узбекистан, Пакистан и Афганистан ждут общие проекты
Николайчук: Узбекистан для Афганистана не чужой
Пограничников СНГ беспокоит обстановка у границ Афганистана
Теги:
Узбекистан, автобусы, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Генеральных штатов в Гааге, Нидерланды
    Бесконечная служба

    Церковь в Гааге буквально укрывает армянскую семью от депортации: по закону, полиция не может войти в храм, пока там идет богослужение.

  • Килька превращается в ароматные шпроты
    Не ешь – убьет!

    Латвийские ученые заговорили о смертельной опасности рыбы из Балтики – очередной отчет подготовил институт гидроэкологии.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    По техническим причинам

    Президент Литвы Даля Грибаускайте не смогла вылететь в Ригу для участия в праздновании 100-летия независимости Латвии

  • Криковские подвалы – место притяжения туристов со всего мира
    Город под землей

    Криковские подвалы: лабиринты, дегустации и отличное вино – корреспонденты Sputnik побывали в легендарном подземном городе.

  • Главное здание мызы Вазалемма в стиле английского замка
    Мир эстонских мыз

    В Эстонии сохранились сотни усадеб, старейшие из которых относятся к XVII веку. Sputnik решил познакомиться с самыми интересными из них.

  • Избранный глава Донецкой народной республики Денис Пушилин
    День инаугураций

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов примет участие в церемониях вступления в должности избранных глав Донецкой и Луганской народных республик.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
На краю смерти: пять лебедей чуть не погибли от рук браконьеров
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054