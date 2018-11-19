Узбекистан подарил Афганистану 25 автобусов для перевозки студентов

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Кабуле состоялась церемония передачи 25 автобусов, произведенных в Узбекистане, министерству высшего образования Афганистана. Об этом сообщает МИД республики. Официальные представители министерств и ведомств отметили, что отношения между странами заметно активизировались благодаря политике, которую проводит Шавкат Мирзиёев.

"Заслуживают высокой оценки усилия Узбекистана, направленные на установление мира и стабильности в Афганистане посредством активизации торгово-экономического взаимодействия, содействия стране в реализации крупных инфраструктурных проектов и вовлечения Афганистана в региональные экономические интеграционные процессы", — сказал министр транспорта Мухаммад Хамид Тахмаси.

© Sputnik / Владимир Астапкович Консультации по Афганистану в московском формате продолжатся

Министр высшего образования Афганистана Наджибулла Ходжа Омари выразил признательность Шавкату Мирзиёеву. Он отметил, что передача автобусов — яркий пример братского отношения Узбекистана к афганскому народу. Заместитель министра финансов Абдулла Ракиби считает, что сотрудничество между странами имеет значительные перспективы, несмотря на продолжающуюся в Афганистане войну.

В стране идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан". Также определенное влияние имеет запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории государства проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.