20:01 19 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск

Эрдоган похвалил Россию за "Турецкий поток"

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
Получить короткую ссылку
21 0 0

Пуск крупнейшего в мире газопровода был проведен 19 ноября, в церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник запустил в турецком Стамбуле крупнейший в мире газопровод "Турецкий поток", сообщает РИА Новости.

Событие высоко оценил глава Турции Тайип Эрдоган. Он отметил, что половину газа планируется отправлять в Европу, благодаря чему ЕС может получить новый импульс.

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© Sputnik / Алексей Куденко
Надавить на газ: переиграет ли Россия американцев в Европе

По его словам, "Турецкий поток" имеет историческую ценность и совместно с "российскими друзьями" Турция приложила много усилий для реализации совместного проекта.

В понедельник в турецкой столице завершили морскую укладку газопровода. Всего проект предполагает создание двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая будет предоставлять газ Турции, вторая – в Южную и Юго-Восточную Европу.

Начало поставок намечено на январь 2020 года.

Теги:
Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Генеральных штатов в Гааге, Нидерланды
    Бесконечная служба

    Церковь в Гааге буквально укрывает армянскую семью от депортации: по закону, полиция не может войти в храм, пока там идет богослужение.

  • Килька превращается в ароматные шпроты
    Не ешь – убьет!

    Латвийские ученые заговорили о смертельной опасности рыбы из Балтики – очередной отчет подготовил институт гидроэкологии.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    По техническим причинам

    Президент Литвы Даля Грибаускайте не смогла вылететь в Ригу для участия в праздновании 100-летия независимости Латвии

  • Криковские подвалы – место притяжения туристов со всего мира
    Город под землей

    Криковские подвалы: лабиринты, дегустации и отличное вино – корреспонденты Sputnik побывали в легендарном подземном городе.

  • Главное здание мызы Вазалемма в стиле английского замка
    Мир эстонских мыз

    В Эстонии сохранились сотни усадеб, старейшие из которых относятся к XVII веку. Sputnik решил познакомиться с самыми интересными из них.

  • Избранный глава Донецкой народной республики Денис Пушилин
    День инаугураций

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов примет участие в церемониях вступления в должности избранных глав Донецкой и Луганской народных республик.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
На краю смерти: пять лебедей чуть не погибли от рук браконьеров
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054