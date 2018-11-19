Эрдоган похвалил Россию за "Турецкий поток"

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник запустил в турецком Стамбуле крупнейший в мире газопровод "Турецкий поток", сообщает РИА Новости.
Событие высоко оценил глава Турции Тайип Эрдоган. Он отметил, что половину газа планируется отправлять в Европу, благодаря чему ЕС может получить новый импульс.
По его словам, "Турецкий поток" имеет историческую ценность и совместно с "российскими друзьями" Турция приложила много усилий для реализации совместного проекта.
В понедельник в турецкой столице завершили морскую укладку газопровода. Всего проект предполагает создание двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая будет предоставлять газ Турции, вторая – в Южную и Юго-Восточную Европу.
Начало поставок намечено на январь 2020 года.