Эрдоган похвалил Россию за "Турецкий поток"

Пуск крупнейшего в мире газопровода был проведен 19 ноября, в церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник запустил в турецком Стамбуле крупнейший в мире газопровод "Турецкий поток", сообщает РИА Новости.

Событие высоко оценил глава Турции Тайип Эрдоган. Он отметил, что половину газа планируется отправлять в Европу, благодаря чему ЕС может получить новый импульс.

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По его словам, "Турецкий поток" имеет историческую ценность и совместно с "российскими друзьями" Турция приложила много усилий для реализации совместного проекта.

В понедельник в турецкой столице завершили морскую укладку газопровода. Всего проект предполагает создание двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая будет предоставлять газ Турции, вторая – в Южную и Юго-Восточную Европу.

Начало поставок намечено на январь 2020 года.