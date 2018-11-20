Глава Таджикистана готов принять спикера парламента Узбекистана

Нурдинжон Исмоилов встретится также со спикерами верхней и нижней палаты парламента и посетит ряд предприятий республики.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Душанбе с рабочим визитом прибыл спикер парламента Узбекистана Нурдинжон Исмоилов.

Как сообщает Таджикское телеграфное агентство, он прибыл в таджикскую столицу еще накануне вечером. В столичном аэропорту высокого гостя встретил спикер Маджлиси намояндагон Шукурджон Зухуров.

© Sputnik / Амир Исаев Сколько таджикистанцев посетили Узбекистан в 2018 году

Официальный визит продлится три дня. Запланирована встреча Нурдинжона Исмоилова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Кроме того, он проведет переговоры со спикером верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым и спикером нижней палаты парламента Шукурджоном Зухуровым.

Ожидается, что председатель законодательной палаты Узбекистана посетит национальный музей, "Кохи Навруз", предприятие "Талкокабель", Нурекскую ГЭС, парк дружбы имени Алишера Навои и Абдурахмони Джоми.