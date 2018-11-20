Спикеры парламентов Узбекистана и Таджикистана встретились в Душанбе

Официальный визит спикера законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжона Исмоилова в Душанбе продлится три дня. Ожидается, что он встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Спикеры нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров и законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжон Исмоилов обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского парламента.

Шукурджон Зухуров в начале беседы выразил уверенность, что визит Нурдинжона Исмоилова откроет новую страницу в узбекско-таджикских межпарламентских отношениях и поспособствует укреплению связей.

"Надеемся, что межпарламентские контакты Таджикистана и Узбекистана впредь будут играть важную роль в укреплении экономической, гуманитарной и культурной составляющих наших отношений, расширении межрегиональных связей", — отметил Зухуров.

Узбекистан является стратегическим партнером Таджикистана, подчеркнул он. Эти отношения необходимо укреплять через межпарламентские связи.

"Мы, со своей стороны, готовы на самые широкие и максимально продуктивные отношения с узбекскими коллегами", — сказал спикер нижней палаты парламента.

Шукурджон Зухуров отметил, что нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, придя к власти в 2016 году, твердо заявил, что намерен налаживать отношения с соседними государствами. В 2017 году между странами было возобновлено прерванное авиасообщение, продолжилась работа межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству и по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы.

© Sputnik / Амир Исаев Сколько таджикистанцев посетили Узбекистан в 2018 году

Спикеры упомянули о договоренностях, которых достигли в ходе государственных визитов Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

"Сейчас уже видно, что принятые договоренности работают. Республики отменили визы до 30 дней, наладили полеты и углубляют торгово-экономическое сотрудничество. Только за этот год более миллиона граждан Таджикистана посетили своих родственников в Узбекистане и более миллиона из Узбекистана посетили Таджикистан. И это говорит о положительной динамике развития отношений между нашими государствами", — отметил Шукурджон Зухуров.

По его словам, за последний год страны подписали более 180 соглашений и контрактов, общая сумма которых превышает 730 миллионов долларов.