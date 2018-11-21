О чем говорил президент Таджикистана со спикером парламента Исмоиловым

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в среду встретился со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым, сообщает Sputnik Таджикистан.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе торгово-экономическую, транспортно-транзитную и культурно-гуманитарную сферу. Исмоилов также поздравил Рахмона с запуском первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

Президент Таджикистана и спикер парламента обговорили увеличение товарооборота между странами, безвизовый режим, открытие контрольно-пропускных пунктов на границах, строительство железных и транспортных дорог.

В пятницу в Таджикистане после 40-летней стройки официально запустили Рогунскую ГЭС, ее называют самым большим долгостроем страны. В перспективе станция окажет влияние на всей территории Центральной Азии.