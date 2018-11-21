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Эмомали Рахмон

О чем говорил президент Таджикистана со спикером парламента Исмоиловым

© Sputnik / Виктор Толочко
Политика
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Представитель Узбекистана поздравил таджикского лидера с запуском первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в среду встретился со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым, сообщает Sputnik Таджикистан.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе торгово-экономическую, транспортно-транзитную и культурно-гуманитарную сферу. Исмоилов также поздравил Рахмона с запуском первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

© Фото: Sputnik / Асылбек уулу Данияр
Рогун - в цифрах

Президент Таджикистана и спикер парламента обговорили увеличение товарооборота между странами, безвизовый режим, открытие контрольно-пропускных пунктов на границах, строительство железных и транспортных дорог.

В пятницу в Таджикистане после 40-летней стройки официально запустили Рогунскую ГЭС, ее называют самым большим долгостроем страны. В перспективе станция окажет влияние на всей территории Центральной Азии.

Теги:
Рогунская ГЭС, Олий Мажлис, Эмомали Рахмон



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