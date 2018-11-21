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Узбекский военнослужащий, архивное фото

Горные спецвойска из Узбекистана покажут себя в "Саянском марше – 2019"

Sputnik / Антон Курилкин
Политика
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В конкурсе примут участие только военнослужащие, прошедшие курс специальной горной подготовки и владеющие целым рядом определенных навыков.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Военнослужащие из Узбекистана примут участие в международном этапе конкурса горных подразделений в зимних условиях "Саянский марш" Международных Армейских игр – 2019.

В конкурсе, который впервые пройдет в Красноярском крае, будут также участвовать военные команды из Китая, Индии, Казахстана и России. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Саянский марш" будет состоять из этапов, связанных с ориентированием, планированием и преодолением маршрута, передвижением на лыжах в связках, стрельбой, разведкой целей, подъемом условно пострадавшего по склону и другими, сообщает военное ведомство.

"В каждую команду входят шесть человек, к участию допускаются военнослужащие, прошедшие курс горной подготовки по программе первого уровня и владеющие целым рядом определенных навыков", – говорится в сообщении.

Международный этап впервые пройдет с 18 по 21 февраля в Красноярском крае на базе пятого Центра горной подготовки "Ергаки", расположенного в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 метров над уровнем моря.




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