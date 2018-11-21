Мирзиёев обсудил с замом генсека ООН решение проблем Арала и Афганистана

Делегация Организации объединенных наций прибыла в Узбекистан для участия в первом Азиатском форуме по правам человека, который 22 ноября начнет работу в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 ноября принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, генерального директора отделения ООН в Женеве Майкла Мёллера, сообщает пресс-служба.

Мирзиёев отметил, что приезд делегации ООН на первый Азиатский форум по правам человека, который 22 ноября начнет работу в Самарканде, подтверждает укрепление сотрудничества организации с Узбекистаном.

Он обсудил с гостями перспективы развития взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Особое внимание участники встречи уделили объединению усилий мирового сообщества по смягчению последствий Аральской экологической катастрофы. Они подчеркнули, что Приаралью необходимы социально-экономические и гуманитарные программы и проекты.

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Большим шагом в этом направлении станет реализация инициативы Узбекистана о создании под эгидой ООН специального Трастового фонда. Первое мероприятие этой структуры на высоком уровне пройдет 27 ноября этого года в Нью-Йорке.

Стороны также рассмотрели вопросы всестороннего содействия политическому урегулированию ситуации в Афганистане.

Заместитель Генерального секретаря ООН Майкл Мёллер похвалил реформы в Узбекистане, направленные на обеспечение интересов, прав и свобод человека. Он отметил, что реализуемая Стратегия развития республики по пяти приоритетным направлениям по сути и содержанию созвучна с целями и задачами повестки дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Мёллер подтвердил готовность ООН к углублению многопланового сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в рамках реализации итогов первого Азиатского форума по правам человека.