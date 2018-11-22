В Узбекистане появятся новые филиалы европейских вузов

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов договорился в Брюсселе о финансировании Евросоюзом ряда проектов в республике общим бюджетом 25 миллионов евро.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший с рабочим визитом в Брюссель, встретился с комиссаром Европейского союза по вопросам международного сотрудничества и развития Невеном Мимицей.

Стороны обсудили практические аспекты дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, в том числе в формате "Центральная Азия – Евросоюз".

© Sputnik / Евгений Биятов Зачем Абдулазиз Камилов едет в Брюссель

"Камилов и Мимица констатировали динамичный и продуктивный характер двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении пресс-службы МИД республики.

В частности, отмечаются позитивные тенденции в области образования и подготовки кадров, и в этом контексте обсуждены перспективы увеличения в Узбекистане сети филиалов ведущих европейских вузов по таким специальностям, как "Частное право" и "Медицина".

На встрече также рассмотрены другие вопросы общей повестки дня.

В этот же день в рамках визита узбекской делегации подписаны соглашения о финансировании Европейским союзом проектов "Развитие сектора животноводства", "Улучшение качества оказываемых государственных услуг органами юстиции в регионах республики" общим бюджетом 25 миллионов евро.