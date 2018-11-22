Представители стран Азии обсудят в Таджикистане вопросы безопасности региона

Пятый саммит глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2019 году в Таджикистане.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и исполнительный директор секретариата СВМДА Хабиб Мирзозода обсудили подготовку к саммиту СВМДА. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили вопросы подготовки и проведения в 2019 году в Таджикистане очередного - пятого саммита глав государств СВМДА, а также дальнейшего институционального развития и качественного кадрового укрепления секретариата форума", — сообщили в пресс-службе.

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В сентябре этого года в рамках 73-й сессии генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялось заседание министров иностранных дел СВМДА, на котором председательство в форуме на 2018-2020 годы перешло к Таджикистану.

Межгосударственный форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году. Штаб-квартира с 2014 года находится в Астане. На сегодняшний день участниками СВМДА являются 27 государств Азии, в том числе Узбекистан, Казахстан, Афганистан, Россия, Израиль.