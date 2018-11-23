Парижская академия моды хочет сотрудничать с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Глава Парижской международной академии моды Жан-Филипп Воклер посетил Узбекистан и встретился с министром высшего и среднего специального образования Иномджоном Маджидовым, сообщает посольство Франции в Узбекистане.

"Стороны обсудили сотрудничество в области образования, а также установление партнерских связей между академией и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности", - говорится в сообщении.

С 21 по 26 ноября в Ташкенте проходит Неделя моды. На мероприятие приехали известные в индустрии специалисты из Италии, Китая, Кореи и России. Совместно с посольством Китая впервые в Узбекистане организуют День китайской моды и Международный форум, на нем участники обсудят последние изменения в дизайне и дизайн-оборудовании.