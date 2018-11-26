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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС

Представители стран ШОС обсудят сотрудничество на форуме в Челябинске

Sputnik / Болат Шайхинов
Политика
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Ожидается, что на форум приедут около 30 руководителей из России, Узбекистана, Индии, Таджикистана и других стран.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Главы регионов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в преддверии саммита 2020 года встретятся на форуме в Челябинске и обсудят межрегиональное сотрудничество. Мероприятия пройдут с 4 по 6 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Форум является добровольным объединением руководителей, выступает в роли диалоговой площадки регионального уровня, рассматривает вопросы развития взаимодействия стран ШОС на региональном уровне", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, форум посетят около 30 руководителей из Китая, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии. Для гостей готовят как деловую, как и экскурсионную программу.

Губернатор области Борис Дубровский отметил, что такой формат "направлен на формирование условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития".

Ранее сообщалось, что главы правительств стран-участниц ШОС договорились о разработке новой редакции программы торгово-экономического сотрудничества внутри организации. Документ подписали премьеры по итогам заседания Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.

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Теги:
Узбекистан, ШОС



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