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Встреча с директором Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Солрун Гисладоттир

Узбекистан и ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) находится в республике с рабочим визитом.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Нематов обсудил с директором БДИПЧ Ингибьёрг Солрун Гисладоттир состояние и перспективы развития сотрудничества республики и Бюро. Она поблагодарила руководство Узбекистана за приглашение на Азиатский форум по правам человека, который проходил в Самарканде 22-23 ноября.

"По ее словам, форум стал ярким свидетельством расширяющегося взаимодействия Узбекистана с правозащитными межправительственными и неправительственными организациями, подтверждением растущего интереса со стороны мирового сообщества к происходящим в нашей стране широкомасштабным реформам", — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ингибьёрг Солрун Гисладоттир высоко оценила преобразования в республике в рамках принятой Стратегии действий на 2017-2021 годы. По ее словам, "документ имеет всеобъемлющий характер, предусматривает кардинальные изменения во всех сферах жизни страны, а также полностью соответствует целям ОБСЕ".

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Азиатский форум по правам человека прошел по теме: "Итоги 70-летия Всеобщей декларации прав человека: вызовы времени и реальность". Среди основных его целей — подтверждение приверженности государств основным принципам прав человека, в частности, принципу универсальности. 

В Самарканде собрались представители ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, парламентов других стран, руководители национальных институтов по правам человека, представители экспертного сообщества, а также зарубежных СМИ.

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Теги:
БДИПЧ ОБСЕ



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