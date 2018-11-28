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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов обсудил с зампомощника госсекретаря США Афганистан

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Министр иностранных дел Узбекистана встретился с Элис Уэллс в Женеве.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в среду встретился с первым зампомощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили мирный процесс в Афганистане, вопросы международной и региональной политики.

"На встрече также состоялся обмен мнениями по повестке дня открывающейся Международной конференции по Афганистану, перспективам начала межафганского мирного процесса", - уточняется в сообщении.

В среду в швейцарском городе пройдет международная конференция по Афганистану.

Напомним, что в Афганистане происходит противостояние правительства и боевиков радикального движения "Талибан", ранее экстремисты овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города.

Теги:
Афганистан, Узбекистан, США, министерство, Абдулазиз Камилов



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