Камилов обсудил с зампомощника госсекретаря США Афганистан

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в среду встретился с первым зампомощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны обсудили мирный процесс в Афганистане, вопросы международной и региональной политики.
"На встрече также состоялся обмен мнениями по повестке дня открывающейся Международной конференции по Афганистану, перспективам начала межафганского мирного процесса", - уточняется в сообщении.
В среду в швейцарском городе пройдет международная конференция по Афганистану.
Напомним, что в Афганистане происходит противостояние правительства и боевиков радикального движения "Талибан", ранее экстремисты овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города.