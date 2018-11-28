Экс-генсек ООН в Ташкенте: о чем говорили Мирзиёев и Пан Ги Мун

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник, 27 ноября, принял бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, который прибыл в республику для участия в Международной конференции по вопросам улучшения экологической ситуации в зоне Приаралья и роли в этом процессе корейской диаспоры, которая прошла в Нукусе.

© Sputnik / Юрий Куйдин Проблемами Приаралья займется специальный фонд

Шавкат Мирзиёев особо отметил большие заслуги Пан Ги Муна в деле укрепления мира и стабильности, а также дал высокую оценку его личному вкладу в широкое привлечение международного внимания к вопросам преодоления негативных последствий Аральской трагедии. Как говорится в сообщении МИД Узбекистана, на посту Генерального секретаря ООН он активно поддерживал инициативы и предложения Узбекистана и стран Центральной Азии по улучшению экологической ситуации в Приаралье.

В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы развития взаимодействия с международными институтами и организациями по продвижению приоритетных проектов в регионе Аральского моря.

Они также обменялись мнениями по расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Корея.

"С удовлетворением отмечен вклад многочисленной корейской диаспоры в Узбекистане в углубление дружбы и взаимопонимания между народами и странами", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Пан Ги Мун, в свою очередь, дал высокую оценку масштабным реформам и преобразованиям в рамках принятой в Узбекистане Стратегии развития до 2021 года, которая полностью соответствует целям устойчивого развития ООН.

© Sputnik / Юрий Куйдин Численность населения Приаралья за 50 лет выросла в 3,6 раза

Он особо отметил предпринимаемые Узбекистаном усилия в рамках Государственной программы по развитию региона Приаралья на 2018-2021 годы, нацеленной на кардинальное улучшение социально-экономической ситуации в регионе, решение экологических проблем, развитие систем здравоохранения и образования, совершенствование инфраструктуры, уточнили в МИД.

Пан Ги Мун подтвердил приверженность и далее активно содействовать дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства Республики Узбекистан и Республики Корея, тесному эффективному взаимодействию в целях преодоления последствий Аральской катастрофы.

Отметим, бывший генсек ООН в настоящее время возглавляет Ассамблею глобального института зеленого роста и Комиссию по этике Международного олимпийского комитета.

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