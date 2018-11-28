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Шавкат Мирзиёев посетил Чирчикский военный полигон

Проверил военных: Мирзиёев посетил полигон Чирчик

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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За учениями также наблюдали руководители военно-административных секторов, соответствующих министерств и ведомств.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев понаблюдал за специальными тактическими учениями на Чирчикском полигоне, сообщает пресс-служба.

Сигнал "Тревога!" был дан утром 26 ноября для комплексной проверки боевой готовности воинских частей Министерства обороны. Ранее такая внезапная широкомасштабная проверка в армии Узбекистана не проводилась.

В учениях на Чирчикском полигоне приняли участие воздушно-десантные, артиллерийские, мотострелковые, танковые подразделения, подразделения специальных операций, а также Военно-воздушных сил.

Шавкат Мирзиёев посетил Чирчикский военный полигон
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Чирчикский военный полигон

По базам и позициям условного противника ударили истребители и вертолеты Военно-воздушных сил Министерства обороны. Потом на полигоне появилось подразделение танков. Они преодолели используемые в танковом биатлоне водную преграду, эскарп и колейный мост и вышли на указанный рубеж.

В ходе операции отработали также действия по выводу условно тяжело раненных военнослужащих из поля боя, эвакуации их на вертолете.

Современные боевые вертолеты десантировали личный состав на обозначенное место. Силы парашютно-десантного батальона при содействии сил и средств общевойскового резерва успешно выполнили задачу по уничтожению условного противника, просочившегося через боевые порядки.

Шавкат Мирзиёев посетил Чирчикский военный полигон
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Чирчикский военный полигон

За учениями следил не только глава государства, но и руководители военно-административных секторов, соответствующих министерств и ведомств.

Мирзиёев ознакомился с условиями в воинской части, расположенной рядом с полигоном, осмотрел вооружение и технику. Он отметил, что целью осуществляемых в системе обороны реформ являются укрепление безопасности страны, обеспечение мирной жизни народа.

Шавкат Мирзиёев посетил Чирчикский военный полигон
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Чирчикский военный полигон

Особо отличившемуся полковнику Кодиру Турсунову глава республики подарил автомобиль, а некоторым военнослужащим - планшеты.




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