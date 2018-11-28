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Беларусь издала почтовую марку в честь 25-летия дипотношений с Узбекистаном

CC0 / pixabay
Политика
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Всего Республика Беларусь выпустит 48 тысяч экземпляров этой марки.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило почтовую марку "25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан". Об этом сообщает пресс-служба "Белпочты".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Номинал марки соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов. - Прим. ред.) массой до 20 граммов.

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном установлены в 1993 году.

Напомним, в сентябре глава Беларуси Александр Лукашенко посетил Узбекистан и провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым.

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку 25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан
© РУП "Белпочта"
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку "25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан"

В результате стороны подписали 19 документов. Самым важным из них стали межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа по его реализации.

Теги:
Беларусь, Узбекистан



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