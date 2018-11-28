Беларусь издала почтовую марку в честь 25-летия дипотношений с Узбекистаном

Всего Республика Беларусь выпустит 48 тысяч экземпляров этой марки.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило почтовую марку "25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан". Об этом сообщает пресс-служба "Белпочты".

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Номинал марки соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов. - Прим. ред.) массой до 20 граммов.

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном установлены в 1993 году.

Напомним, в сентябре глава Беларуси Александр Лукашенко посетил Узбекистан и провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым.

© РУП "Белпочта" Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку "25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан"

В результате стороны подписали 19 документов. Самым важным из них стали межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа по его реализации.