Лавров предложил Московский формат для диалога между Кабулом и талибами

Об этом министр иностранных дел России заявил на пресс-конференции в Женеве в среду.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров предложил площадку Московского формата для диалога между официальными Кабулом и радикальной группировкой "Талибан", сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции в Женеве вечером в среду министр иностранных дел РФ заявил, что переговоры не могут развиваться в вакууме, они обязательно должны иметь международное сопровождение.

© Flickr / Tambako The Jaguar Швейцария приветствует открытый политический диалог в Афганистане

Ранее Швейцария приветствовала открытый политический диалог в Афганистане. Федеральный советник страны Игнацио Кассис считает, что открытость – одно из решений конфликта между Кабулом и талибами.

В конце ноября в Женеве проходит конференция, посвященная процессу мирного урегулирования в Афганистане. От Узбекистана в Швейцарию прибыл министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, он обсудил ситуацию с первым зампомощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.