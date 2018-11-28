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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров предложил Московский формат для диалога между Кабулом и талибами

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Об этом министр иностранных дел России заявил на пресс-конференции в Женеве в среду.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров предложил площадку Московского формата для диалога между официальными Кабулом и радикальной группировкой "Талибан", сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции в Женеве  вечером в среду министр иностранных дел РФ заявил, что переговоры не могут развиваться в вакууме, они обязательно должны иметь международное сопровождение.

Флаг Швейцарии
© Flickr / Tambako The Jaguar
Швейцария приветствует открытый политический диалог в Афганистане

Ранее Швейцария приветствовала открытый политический диалог в Афганистане. Федеральный советник страны Игнацио Кассис считает, что открытость – одно из решений конфликта между Кабулом и талибами.

В конце ноября в Женеве проходит конференция, посвященная процессу мирного урегулирования в Афганистане. От Узбекистана в Швейцарию прибыл министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, он обсудил ситуацию с первым зампомощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Теги:
Радикальное движение "Талибан", Афганистан, Швейцария, Сергей Лавров



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