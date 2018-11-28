Выбор самураев, или Почему Япония не спешит в Центральную Азию

В Токио прошло очередное совещание в формате диалога "Центральная Азия плюс Япония", на котором обсудили повестку предстоящей встречи глав МИД этих стран, но какой-то положительной динамики в отношениях государств от этого пока не наблюдается, уверены эксперты РСМД,

ТАШКЕТ, 28 ноя — Sputnik, Антон Курилкин. О проблемах Токио при взаимодействии с государствами Центральной Азии и Россией рассказали эксперты Российского совета по международным делам. Как Япония ищет новое направление внешней политики, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

Заложники прошлого

Японские внешнеполитические круги, несмотря на понимание выгоды от сотрудничества с государствами в Азии, практически не развивают сотрудничество с интеграционными и политическими объединениями в регионе.

© Sputnik / Vitaliy Ankov В Токио обсудили сотрудничество стран Центральной Азии и Японии

Даже выдвигаемые инициативы – например, концепция "евразийской дипломатии" премьер-министра Хасимото (1997 год) и большое турне премьер-министра Синдзо Абэ в 2015 году не привели к значительному усилению роли Токио в процессах, происходящих в регионе.

Созданный Японией диалог "Центральная Азия плюс Япония", целью которого являлось развитие энергетического и инфраструктурного сотрудничества, также не принес значимых результатов.

"В период с 2004 по 2018 гг. состоялось всего шесть встреч министров иностранных дел, хотя в рамках этого формата и реализуется несколько конкретных проектов развития", — считают эксперты РСМД.

Проблема, по мнению авторов исследования, кроется в итогах Второй мировой войны – после 1945 года внешняя политика Токио была лишена значимой региональной ориентации.

"Концепция "Евразии" так и не стала востребованной элитами и общественностью Японии, Токио в принципе не хватает какой-либо региональной внешней стратегии. Хотя японские политики часто говорят об усилении позиций страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они зачастую имеют в виду укрепление двусторонних отношений между Японией и США или развитие двусторонних связей с дружественными Японии соседями", — говорится в исследовании.

Более того, подчеркивают эксперты, японские элиты (и в определенной степени широкая общественность) зачастую не осознают себя частью региона и в основной своей массе рассматривают Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион как внешнюю среду.

Вступать нельзя игнорировать

В то же время сейчас в Японии есть понимание того, что игнорировать существующие объединения в Евразии нельзя. Впрчоем дальше внимательного наблюдения и экспертных докладов дело пока не идет.

© Sputnik / Максим Блинов Японцы заинтересовались проектами по переработке углеводородов в Узбекистане

Японские академические и экспертные круги еще в середине двухтысячных годов предлагали Токио стать партнером ШОС по диалогу. Выгоды для Японии от участия в Шанхайской организации сотрудничества были весьма прагматично описаны – благодаря работе с организацией Токио повысил бы эффективность собственной площадки "диалога", усилил бы региональную вовлеченность страны и создал бы многосторонний канал по координации отношений с Россией и Японией.

Однако тогда официальные власти не прислушались к экспертам и сейчас в присоединении к организации Токио ни Москва, ни Пекин не заинтересованы. На повестке корректировка системы управления ШОС с учетом присоединения к организации Пакистана и Индии.

"Вместе с тем, установление неформальных связей и структурированных взаимодействий отвечает общим интересам и Японии, и ШОС, включая Россию. Токио по-прежнему настроен скептически по отношению к китайской ИПП и Азиатском банку инфраструктурных инвестиций и первоначально отказался от участия в этих новых региональных проектах. Однако в последние годы все больше японских политиков начинают говорить о возможном участии в этих инициативах", — отмечают представители РСМД.

При этом пример с ШОС остается самым ярким на сегодняшний день – потому что в другом евразийском объединении — ЕАЭС, в Японии разбираются крайне мало, причем как широкая общественность, так и политики.

Между двух берегов

Будущее Японии в Азии, по мнению аналитиков, выглядит туманно и неопределенно – к формирующемуся региональному миропорядку Токио пока не проявляет большого интереса (даже при наличии вполне понятных и определенных выгод для себя).

Место Токио в азиатском регионе, учитывая его ровные и стабильные отношения с Вашингтоном, во многом зависит от американо-китайских отношений. Если США продолжат политику "сдерживания Китая", то Япония и остальные союзники Трампа в регионе окажутся изолированными от новых форматов сотрудничества и диалога в Евразии.

Токио оказался на политической развилке: либо стоит сохранять полную ориентацию на США во внешней политике, либо бросаться в участие в региональных структурах. Впрочем, эксперты не исключают и более нейтральный вариант, который позволит Стране восходящего солнца избежать крайностей.

Несмотря на осторожный подход в глобальном сотрудничестве с центральноазиатским регионом Япония в последнее время активизировала двусторонние контакты. В частности делегации этой страны постоянно приезжают в Узбекистан и проводят переговоры о взаимодействии в сфере образования, науки и IT, а после старта проекта по строительству первой в ЦА АЭС еще и в атомной энергетике.

Да и значительный рост туристов из Страны восходящего солнца свидетельствует как минимум об интересе японцев к Узбекистану, как одному из важных экономико-культурных центров региона.