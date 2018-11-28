Выбор самураев, или Почему Япония не спешит в Центральную Азию

ТАШКЕТ, 28 ноя — Sputnik, Антон Курилкин. О проблемах Токио при взаимодействии с государствами Центральной Азии и Россией рассказали эксперты Российского совета по международным делам. Как Япония ищет новое направление внешней политики, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.
Заложники прошлого
Японские внешнеполитические круги, несмотря на понимание выгоды от сотрудничества с государствами в Азии, практически не развивают сотрудничество с интеграционными и политическими объединениями в регионе.
Созданный Японией диалог "Центральная Азия плюс Япония", целью которого являлось развитие энергетического и инфраструктурного сотрудничества, также не принес значимых результатов.
"В период с 2004 по 2018 гг. состоялось всего шесть встреч министров иностранных дел, хотя в рамках этого формата и реализуется несколько конкретных проектов развития", — считают эксперты РСМД.
Проблема, по мнению авторов исследования, кроется в итогах Второй мировой войны – после 1945 года внешняя политика Токио была лишена значимой региональной ориентации.
"Концепция "Евразии" так и не стала востребованной элитами и общественностью Японии, Токио в принципе не хватает какой-либо региональной внешней стратегии. Хотя японские политики часто говорят об усилении позиций страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они зачастую имеют в виду укрепление двусторонних отношений между Японией и США или развитие двусторонних связей с дружественными Японии соседями", — говорится в исследовании.
Более того, подчеркивают эксперты, японские элиты (и в определенной степени широкая общественность) зачастую не осознают себя частью региона и в основной своей массе рассматривают Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион как внешнюю среду.
Вступать нельзя игнорировать
В то же время сейчас в Японии есть понимание того, что игнорировать существующие объединения в Евразии нельзя. Впрчоем дальше внимательного наблюдения и экспертных докладов дело пока не идет.
Однако тогда официальные власти не прислушались к экспертам и сейчас в присоединении к организации Токио ни Москва, ни Пекин не заинтересованы. На повестке корректировка системы управления ШОС с учетом присоединения к организации Пакистана и Индии.
"Вместе с тем, установление неформальных связей и структурированных взаимодействий отвечает общим интересам и Японии, и ШОС, включая Россию. Токио по-прежнему настроен скептически по отношению к китайской ИПП и Азиатском банку инфраструктурных инвестиций и первоначально отказался от участия в этих новых региональных проектах. Однако в последние годы все больше японских политиков начинают говорить о возможном участии в этих инициативах", — отмечают представители РСМД.
При этом пример с ШОС остается самым ярким на сегодняшний день – потому что в другом евразийском объединении — ЕАЭС, в Японии разбираются крайне мало, причем как широкая общественность, так и политики.
Между двух берегов
Будущее Японии в Азии, по мнению аналитиков, выглядит туманно и неопределенно – к формирующемуся региональному миропорядку Токио пока не проявляет большого интереса (даже при наличии вполне понятных и определенных выгод для себя).
Место Токио в азиатском регионе, учитывая его ровные и стабильные отношения с Вашингтоном, во многом зависит от американо-китайских отношений. Если США продолжат политику "сдерживания Китая", то Япония и остальные союзники Трампа в регионе окажутся изолированными от новых форматов сотрудничества и диалога в Евразии.
Токио оказался на политической развилке: либо стоит сохранять полную ориентацию на США во внешней политике, либо бросаться в участие в региональных структурах. Впрочем, эксперты не исключают и более нейтральный вариант, который позволит Стране восходящего солнца избежать крайностей.
Да и значительный рост туристов из Страны восходящего солнца свидетельствует как минимум об интересе японцев к Узбекистану, как одному из важных экономико-культурных центров региона.