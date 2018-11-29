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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев в 2019 году намерен впервые посетить с визитом Минск

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Как сообщил журналистам посол Узбекистана в столице Беларуси Насирджан Юсупов, обе стороны ведут тщательную подготовку к визиту.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана в 2019 году впервые может посетить с визитом Республику Беларусь, сообщает РИА Новости.

Это будет первая его поездка в республику в качестве главы Узбекистана, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что всегда готов принять узбекистанского коллегу "как друга и брата".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По словам посла Узбекистана в Минске Насирджана Юсупова, сейчас к визиту тщательно готовятся обе стороны.

В сентябре 2018 года Узбекистан с визитом также посетил Александр Лукашенко. Он встретился с Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой, они подписали совместное заявление и 19 документов, а премьер-министры двух стран утвердили "дорожную карту" по развитию партнерства.

Отношения Узбекистана и Беларуси начали налаживаться после прихода к власти Шавката Мирзиёева.

В 2017 году товарооборот превысил 130 миллионов долларов, это более чем в два раза превысило показатели 2016-го.

Теги:
Узбекистан, Беларусь, Минск, Шавкат Мирзиёев



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