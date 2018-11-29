Шавкат Мирзиёев в 2019 году намерен впервые посетить с визитом Минск

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана в 2019 году впервые может посетить с визитом Республику Беларусь, сообщает РИА Новости.
Это будет первая его поездка в республику в качестве главы Узбекистана, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что всегда готов принять узбекистанского коллегу "как друга и брата".
По словам посла Узбекистана в Минске Насирджана Юсупова, сейчас к визиту тщательно готовятся обе стороны.
В сентябре 2018 года Узбекистан с визитом также посетил Александр Лукашенко. Он встретился с Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой, они подписали совместное заявление и 19 документов, а премьер-министры двух стран утвердили "дорожную карту" по развитию партнерства.
Отношения Узбекистана и Беларуси начали налаживаться после прихода к власти Шавката Мирзиёева.
В 2017 году товарооборот превысил 130 миллионов долларов, это более чем в два раза превысило показатели 2016-го.