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Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия в Шаватском районе

Мирзиёев оценил производство носков

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (39)
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Предприятие Katqal’a teks в Хорезмской области способно производить в год 79 миллионов пар носков на сумму 30 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Хорезмскую область посетил предприятие Katqal’a teks в Шаватском районе, сообщает пресс-служба.

Два года назад глава государства поручил группе компаний Uztex организовать в Шаватском районе высокотехнологичное предприятие и создать рабочие места.

Предприятие Katqal’a teks, оснащенное передовыми технологиями, способно обеспечить работой более тысячи человек. Проект стоимостью 65 миллионов долларов реализован в два этапа. В 2017 году предприятие оснащено 528 носочными станками производства итальянской компании "Лонати", а в текущем году установили еще 512.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия в Шаватском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия в Шаватском районе

Сейчас предприятие выпускает женские, мужские и детские носки различного размера. Он способно производить в год 79 миллионов пар носков на сумму 30 миллионов долларов. В прошлом году оно изготовило и поставило на внутренний рынок продукции на 5,7 миллиарда сумов. В этом году предприятие вышло на полную мощность: в октябре изготовлено 12,5 миллиона пар носков. В США, Россию, Молдову, Украину и ряд других стран оно экспортировало продукцию на 3,85 миллиона долларов.

Президент ознакомился с работой логистического центра при предприятии, осмотрел ткацкий и упаковочный цеха, лаборатории, поинтересовался условиями для работников.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия в Шаватском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия в Шаватском районе

Мирзиёеву также презентовали проекты по развитию текстильной промышленности в Хорезмской области, организации комплекса легкой промышленности на территории свободной экономической зоны "Хазарасп", строительству новой прядильной фабрики по выпуску смешанной и хлопковой пряжи в Шаватском районе.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (39)



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