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Шавкат Мирзиёев во время посещения Хивы

Чем привлечь туристов: Мирзиёев дал совет в Хиве

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (40)
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Главная задача - сделать так, чтобы каждый путешественник задержался в Хиве надолго и содержательно провел время, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по развитию туристического потенциала Хорезмской области и планированию исторической части города Хивы, сообщает пресс-служба главы республики.

Президенту представили планы по строительству в регионе гостиниц международных брендов, расширению торговли и сервиса.

"Что такое бизнес? Это извлечение выгоды. Туризм в Узбекистане - очень выгодная, перспективная сфера. Поэтому необходимо привлекать больше предпринимателей, инвесторов в эту сферу, дать им "зеленый свет", - высказался глава государства.

Президент поручил построить рядом с Хивой многоквартирные дома, в которые можно поэтапно переселить жителей исторической части города, а дома внутри крепости превратить в туристические объекты.

"Мы можем привлечь зарубежных туристов своей древней историей и ценностями. Однако история Хорезма, Хивы еще не изучена полностью, нет системы ее пропаганды. Поэтому необходимо наладить детальное изучение истории Хорезма от древнейших времен и ее разъяснение в доступной широким массам форме", - добавил президент.

Вокзал в городе Хива
Пресс-служба президента Узбекистана
Между Ургенчем и Хивой запустили железнодорожное движение
Глава Узбекистана предложил заинтересовать туристов шоу-румами по важным историческим этапам и событиям из жизни каждого хана. Главная задача - сделать так, чтобы каждый, приехавший в Хиву, задержался в ней надолго и содержательно провел время, подчеркнул Мирзиёев.

Он дал поручения даны Академии наук Узбекистана, Хорезмской Академии Маъмуна Госкомтуризму и другим ответственным организациям.

Президент также осмотрел возводимую аллею, ведущую от железнодорожного вокзала Хивы к комплексу "Ичан-кала".  По обеим стронам аллеи возведены двухэтажные туристические объекты. На первых этажах расположены ремесленнические мастерские, пункты торгового и бытового обслуживания, на вторых - гостиницы и рестораны. 

Ранее Мирзиёев осмотрел новый вокзал, возведенный в национальном стиле.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (40)



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