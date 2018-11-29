Устроил ромашку: Трамп вновь отказался встречаться с Путиным

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп вновь отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, сообщает РИА Новости.
Это решение он принял после того, как ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе, которая произошла в воскресенье.
По его словам, решающим стал тот факт, что моряки и корабли не вернулись на Украину. Накануне Трамп также анонсировал возможную отмену.
Ранее в четверг в Вашингтоне подтверждали встречу главы США и России, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, что саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября и 1 декабря.
В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись в сторону Керченского пролива. Они не реагировали на законные требования российских властей, их задержали.