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Устроил ромашку: Трамп вновь отказался встречаться с Путиным

© Sputnik / Роман Махмутов
Политика
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Это решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе, основной причиной стало невозвращение кораблей и моряков на Украину.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп вновь отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, сообщает РИА Новости.

Это решение он принял после того, как ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе, которая произошла в воскресенье.

По его словам, решающим стал тот факт, что моряки и корабли не вернулись на Украину. Накануне Трамп также анонсировал возможную отмену.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Алексей Никольский
В Вашингтоне подтвердили встречу Владимира Путина и Трампа на G20

Ранее в четверг в Вашингтоне подтверждали встречу главы США и России, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября и 1 декабря.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись в сторону Керченского пролива. Они не реагировали на законные требования российских властей, их задержали.

Теги:
Аргентина, Владимир Путин, Дональд Трамп



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