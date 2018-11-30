В ходе визита в страну генерального директора "Узатома" Журабека Мирзамахмудова стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Узбекистан договорился обмениваться опытом в атомной энергетике с Республикой Беларусь, сообщает пресс-служба агентства "Узатом".

В четверг с визитом в Беларусь приехал генеральный директор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов, стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области мирного использования атома.

Пресс-служба "Узатома" Узбекистан договорился с Беларусью о сотрудничестве в атомной энергетике

На встрече с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком они обсудили опыт строительства Белорусской АЭС.

В сентябре во время визита в Узбекистан главы Беларуси Александра Лукашенко страны договорились о сотрудничестве в строительстве первой АЭС в Узбекистане.

Также в создании атомной электростанции примет участие компания "Росатом", планируется возвести комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками. Работы могут начаться в 2020 году, соглашение вступило в силу в конце октября.

Лукашенко посетил Узбекистан с 12 по 14 сентября, он встретился с Шавкатом Мирзиёевым. Было подписано совместное заявление и 19 документов.