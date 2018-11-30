Захарова: Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации внутри США

По словам официального представителя МИД РФ, его решение не связано с инцидентом в Черном море.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Трампа отменить встречу с Путиным на саммите G20, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, заявление не имеет отношения к ситуации с украинскими моряками в Черном море, а скорее связано с внутриполитической ситуацией в США.

© Sputnik / Роман Махмутов Устроил ромашку: Трамп вновь отказался встречаться с Путиным

"Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения - внутриполитический расклад в США", - сказала Мария Захарова.

За последние дни Трамп успел несколько раз поменять мнение – в среду он заявлял о своей неуверенности в необходимости разговора с президентом России, затем Вашингтон подтвердил встречу, а в четверг вечером лидер США снова отказался.

При этом он подчеркивал, что причиной стал доклад по ситуации в Черном море.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию моря РФ и двинулись в сторону Керченского пролива. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям властей. Моряков задержали.