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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова: Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации внутри США

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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По словам официального представителя МИД РФ, его решение не связано с инцидентом в Черном море.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Трампа отменить встречу с Путиным на саммите G20, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, заявление не имеет отношения к ситуации с украинскими моряками в Черном море, а скорее связано с внутриполитической ситуацией в США.

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"Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения - внутриполитический расклад в США", - сказала Мария Захарова.

За последние дни Трамп успел несколько раз поменять мнение – в среду он заявлял о своей неуверенности в необходимости разговора с президентом России, затем Вашингтон подтвердил встречу, а в четверг вечером лидер США снова отказался.

При этом он подчеркивал, что причиной стал доклад по ситуации в Черном море.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию моря РФ и двинулись в сторону Керченского пролива. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям властей. Моряков задержали.

Теги:
Владимир Путин, Трамп, США, МИД РФ



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