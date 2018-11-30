Назначен новый хоким Хорезмской области

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Временно исполнявший обязанности хокима Хорезмской области Фарход Эрманов утвержден в этой должности, сообщает пресс-служба президента республики.
Вопрос о назначении Эрманова рассмотрели на внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов, которая прошла под председательством президента Шавката Мирзиёева.
На заседании назначены также новые руководители на должности первого заместителя хокима, прокурора, начальников управления внутренних дел и налогового управления Хорезмской области.
Президент заявил, что руководство области должно работать как единое целое вместе с народом Хорезма, обеспечить полное исполнение поставленных задач, развивать экономику и улучшать жизнь людей.