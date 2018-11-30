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Хоким Хорезмской области Фарход Эрманов

Назначен новый хоким Хорезмской области

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Наставления новому хокиму дал лично глава государства Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Временно исполнявший обязанности хокима Хорезмской области Фарход Эрманов утвержден в этой должности, сообщает пресс-служба президента республики.

Вопрос о назначении Эрманова рассмотрели на внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов, которая прошла под председательством президента Шавката Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев во время внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев приехал на сессию Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов
Эрманов ранее занимал должности министра сельского и водного хозяйства Каракалпакстана, хокима Берунийского района. В последние семь месяцев исполнял обязанности хокима Хорезмской области. Его кандидатуру поддержали и участники консультаций партийных групп в областном Кенгаше народных депутатов.

На заседании назначены также новые руководители на должности первого заместителя хокима, прокурора, начальников управления внутренних дел и налогового управления Хорезмской области.

Президент заявил, что руководство области должно работать как единое целое вместе с народом Хорезма, обеспечить полное исполнение поставленных задач, развивать экономику и улучшать жизнь людей.




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