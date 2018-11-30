Назначен новый хоким Хорезмской области

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Временно исполнявший обязанности хокима Хорезмской области Фарход Эрманов утвержден в этой должности, сообщает пресс-служба президента республики.

Вопрос о назначении Эрманова рассмотрели на внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов, которая прошла под председательством президента Шавката Мирзиёева.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев приехал на сессию Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов

Эрманов ранее занимал должности министра сельского и водного хозяйства Каракалпакстана, хокима Берунийского района. В последние семь месяцев исполнял обязанности хокима Хорезмской области. Его кандидатуру поддержали и участники консультаций партийных групп в областном Кенгаше народных депутатов.

На заседании назначены также новые руководители на должности первого заместителя хокима, прокурора, начальников управления внутренних дел и налогового управления Хорезмской области.

Президент заявил, что руководство области должно работать как единое целое вместе с народом Хорезма, обеспечить полное исполнение поставленных задач, развивать экономику и улучшать жизнь людей.