Путин кратко побеседовал с Меркель на саммите G20 в Аргентине

Канцлер Германии прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за неисправности своего самолета, она успела только к торжественному вечеру в театре "Колон".

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин на полях очередного саммита G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе побеседовал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости.

Лидер Германии прибыла на встречу "большой двадцатки" с большим опозданием из-за неисправности самолета, она успела в пятницу вечером приехать только к торжественному вечеру в театре "Колон".

© Sputnik / Михаил Климентьев В Аргентине стартовал саммит G20

В Аргентину Меркель прилетела регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, а немецкий "борт номер один" был вынужден вернуться в Германию.

Путин поговорил с Меркель на церемонии фотографирования перед началом спектакля.

Ранее также сообщалось, что Путин и президент США Дональд Трамп все-таки поприветствовали друг друга, несмотря на окончательный отказ главы Америки проводить встречу.

Саммит G20 стартовал накануне, он начался с рабочего заседания глав государств крупнейших экономик мира под слоганом "честное и устойчивое будущее". Среди основных тем – торговля, цифровая экономика, климат, развитие и гендерное равенство.