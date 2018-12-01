15:57 01 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск

Генсек ОБСЕ: реформы Мирзиёева вывели Узбекистан на новый уровень

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
Получить короткую ссылку
60 0 0

Посол республики в Австрии Шерзод Асадов 30 ноября вручил верительные грамоты Томасу Гремингеру.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik.  Посол Узбекистана в Австрийской Республике Шерзод Асадов 30 ноября вручил свои верительные грамоты как постоянный представитель при ОБСЕ в Европе генсеку организации Томасу Гремингеру, сообщает пресс-служба МИД.

Гремингер высоко оценил развитие отношений Узбекистана с ОБСЕ, а также реформы, которые проходят в последние годы в республике.

Встреча с директором Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Солрун Гисладоттир
Пресс-служба МИД Узбекистана
Узбекистан и ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества

По его словам, приоритетные направления Стратегии развития Узбекистана до 2021 года созвучны целям и приоритетам ОБСЕ.

"Томас Гремингер подчеркнул, что итоги осуществленных за последнее время визитов в Узбекистан, включая его поездку в июне 2018 года вселяют уверенность в дальнейшее продуктивное продолжение сотрудничества с Узбекистаном", - говорится в сообщении.

Изменения, которые происходят в стране под руководством Шавката Мирзиёева, вывели Узбекистан на принципиально новый уровень политического развития, считает генсек ОБСЕ.

Теги:
Узбекистан, Реформы, ОБСЕ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
Орудия - к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии
Российский грузовой дрон Скиф
Российский грузовой дрон "Скиф" совершил показательный полет
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный Интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054