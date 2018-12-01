Генсек ОБСЕ: реформы Мирзиёева вывели Узбекистан на новый уровень

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Посол Узбекистана в Австрийской Республике Шерзод Асадов 30 ноября вручил свои верительные грамоты как постоянный представитель при ОБСЕ в Европе генсеку организации Томасу Гремингеру, сообщает пресс-служба МИД.

Гремингер высоко оценил развитие отношений Узбекистана с ОБСЕ, а также реформы, которые проходят в последние годы в республике.

Пресс-служба МИД Узбекистана Узбекистан и ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества

По его словам, приоритетные направления Стратегии развития Узбекистана до 2021 года созвучны целям и приоритетам ОБСЕ.

"Томас Гремингер подчеркнул, что итоги осуществленных за последнее время визитов в Узбекистан, включая его поездку в июне 2018 года вселяют уверенность в дальнейшее продуктивное продолжение сотрудничества с Узбекистаном", - говорится в сообщении.

Изменения, которые происходят в стране под руководством Шавката Мирзиёева, вывели Узбекистан на принципиально новый уровень политического развития, считает генсек ОБСЕ.