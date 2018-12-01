Узбекистан отказался от сахара с Украины

Грузы поступают, но не растамаживаются, запрет касается и других продуктов.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Узбекистан заблокировал импорта сахара с Украины, сообщает Национальная ассоциация сахаропроизводителей страны.

Как заявил журналистам руководитель аналитического отдела ассоциации Руслан Бутило, в последние полгода именно Узбекистан был основным импортером, следовательно Украина теряет основной рынок сбыта.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Фармацевтические войны: Узбекистан заблокировал ввоз лекарств из Украины

"Укрцукор" направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и в Министерство экономического развития и торговли, компания просит предоставить разъяснения.

В середине ноября стало известно и об отказе от украинских лекарств, таможенная служба Узбекистана ситуацию не объяснила.

По данным украинских СМИ, это может быть ответом правительства Узбекистана на проведение Украиной антисубсидиционного расследования по поводу импорта легковых автомобилей из Узбекистана в Украину.