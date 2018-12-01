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Сахарный песок

Узбекистан отказался от сахара с Украины

Sputnik
Политика
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Грузы поступают, но не растамаживаются, запрет касается и других продуктов.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Узбекистан заблокировал импорта сахара с Украины, сообщает Национальная ассоциация сахаропроизводителей страны.

Как заявил журналистам руководитель аналитического отдела ассоциации Руслан Бутило, в последние полгода именно Узбекистан был основным импортером, следовательно Украина теряет основной рынок сбыта.

Медикаменты и препараты для здоровья в медицинском пункте
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Укрцукор" направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и в Министерство экономического развития и торговли, компания просит предоставить разъяснения.

В середине ноября стало известно и об отказе от украинских лекарств, таможенная служба Узбекистана ситуацию не объяснила.

По данным украинских СМИ, это может быть ответом правительства Узбекистана на проведение Украиной антисубсидиционного расследования по поводу импорта легковых автомобилей из Узбекистана в Украину.

Теги:
Украина, Импорт, Узбекистан, сахар



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