Спецпредставитель США по Афганистану собирается с визитом в Узбекистан

Точная дата визита пока не определена, однако известно, что помимо Ташкента спецпредставитель посетит еще ряд государств, где обсудит урегулирование ситуации в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Спецпредставитель США по вопросам афганского перемирия Залмай Халилзад посетит со 2 по 20 декабря несколько стран, включая Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Специальный представитель по афганскому перемирию посол Залмай Халилзад посетит Пакистан, Афганистан, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Бельгию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар с межведомственной делегацией 2-20 декабря", - говорится, в частности, в сообщении американского ведомства.

Точная дата визита в Ташкент не называется, однако известно, что Халилзад в ходе поездки встретится с представителями афганского правительства и другими заинтересованными сторонами для поддержки и продвижения инклюзивного мирного процесса в Афганистане.

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Напомним, 28 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в международной конференции по Афганистану, которая состоялась в Женеве.

В Афганистане происходит противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Исламской Республике также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран). Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве и Женеве.