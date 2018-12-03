Мирзиёев уволил высокопоставленных чиновников в Хорезмской области

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Должностей лишились пять хокимов в Хорезмской области. Как сообщает Газета.UZ, кадровые перестановки начались после того, как 29-30 ноября область посетил президент Шавкат Мирзиёев.
Так, заместитель хокима области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Шухрат Абдуллаев возглавил хокимият Ургенча. С 22 октября хокимом города был Фрунзе Шарипов.
Управляющий директор Хорезмского филиала GM Uzbekistan с 2013 года Собир Жуманиязов возглавил администрацию Хивы. Ранее на этой должности работал Эркин Якубов.
Новым хокимом Гурленского района стал Алишер Салаев, ранее работавший начальником областной Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре. Предыдущим хокимом района был Кахрамон Мадрахимов.
Бывший заместитель хокима Хорезмской области по вопросам сельского и водного хозяйства Уктам Машарипов назначен хокимом Янгибазарского района. На этом посту он сменил Озода Мадрахимова.
Равшан Джабборов, с 2014 года работавший председателем областного совета объединения профсоюзных организаций, назначен хокимом Хазараспского района. Он сменил на этом посту Уктамбоя Курбанова.
Первым заместителем руководителя области по вопросам экономики и предпринимательства назначен Кудратбек Эгамбердиев, бывший начальник Главного налогового управления области. Новым начальником ГНУ стал Хурмат Абдукаримов.
Ранее стало известно, что временно исполнявший обязанности хокима Хорезмской области Фарход Эрманов утвержден в этой должности. Наставления ему дал лично глава государства Шавкат Мирзиёев, который возглавил внеочередную сессию Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов.
Шавкат Мирзиёев отправился с инспекционной поездкой в Хорезмскую область >>>