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Мирзиёев уволил высокопоставленных чиновников в Хорезмской области

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (263)
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Пять хокимов сменились в Хорезмской области после визита президента Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Должностей лишились пять хокимов в Хорезмской области. Как сообщает Газета.UZ, кадровые перестановки начались после того, как 29-30 ноября область посетил президент Шавкат Мирзиёев.

Так, заместитель хокима области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Шухрат Абдуллаев возглавил хокимият Ургенча. С 22 октября хокимом города был Фрунзе Шарипов.

Управляющий директор Хорезмского филиала GM Uzbekistan с 2013 года Собир Жуманиязов возглавил администрацию Хивы. Ранее на этой должности работал Эркин Якубов.

Хоким Хорезмской области Фарход Эрманов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Назначен новый хоким Хорезмской области

Новым хокимом Гурленского района стал Алишер Салаев, ранее работавший начальником областной Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре. Предыдущим хокимом района был Кахрамон Мадрахимов.

Бывший заместитель хокима Хорезмской области по вопросам сельского и водного хозяйства Уктам Машарипов назначен хокимом Янгибазарского района. На этом посту он сменил Озода Мадрахимова.

Равшан Джабборов, с 2014 года работавший председателем областного совета объединения профсоюзных организаций, назначен хокимом Хазараспского района. Он сменил на этом посту Уктамбоя Курбанова.

Первым заместителем руководителя области по вопросам экономики и предпринимательства назначен Кудратбек Эгамбердиев, бывший начальник Главного налогового управления области. Новым начальником ГНУ стал Хурмат Абдукаримов.

Ранее стало известно, что временно исполнявший обязанности хокима Хорезмской области Фарход Эрманов утвержден в этой должности. Наставления ему дал лично глава государства Шавкат Мирзиёев, который возглавил внеочередную сессию Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов.

Шавкат Мирзиёев отправился с инспекционной поездкой в Хорезмскую область >>>

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (263)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Отставки и назначения, Хорезмская область, Узбекистан



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